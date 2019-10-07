РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 окт. Церковь Дмитрия Солунского в селе Дмитровское подмосковного Красногорска передали в собственность Русской православной церкви, сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

«Территориальное управление Росимущества в Московской области передало в собственность Русской православной церкви объект культурного наследия федерального значения «Церковь Дмитрия Солунского 1689 года, шатровая колокольня 1689 года», расположенный в селе Дмитровское горокруга Красногорск», – говорится в сообщении.

Церковь построена в 1683-1689 годах и является выдающимся памятником русской архитектуры XVII века. Это каменный одноглавый храм с небольшим южным Никольским приделом и с надстроенной шатровой колокольней.

В настоящее время храм великомученика Дмитрия Солунского является подворьем патриарха Московского и всея Руси в селе Дмитровское.

«Передача объекта культурного наследия осуществлялась в соответствии с федеральным законом от 30 ноября 2010 года №327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», – заключается в сообщении.