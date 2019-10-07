РИАМО - 7 окт. В понедельник в Московской области стартует профилактическая операция по проверке сельскохозяйственной техники «Трактор – 2019», она продлится до 19 октября, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Проверка сельскохозяйственной техники традиционно проходит осенью, после уборки урожая, сева озимых культур и заготовки кормов на зиму. В проводимых рейдах принимают участие более 50 сотрудников управления Гостехнадзора министерства и порядка 80 сотрудников ДПС ГИБДД», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Профилактические рейды проводят сотрудники Гостехнадзора министерства совместно с внештатными инспекторами государственной инспекции Гостехнадзора, работниками управлений сельского хозяйства и продовольствия администраций районов, а также инспекторами ГИБДД. Проверки проходят во всех муниципалитетах области.

«Тракторов, комбайнов, прицепов к ним и другой сельхозтехники больше всего зарегистрировано в Зарайском городском округе. Здесь их насчитывается более 1,5 тысяч единиц. Также по количеству техники выделяются такие округа, как Дмитровский – более 1,4 тысячи единиц, Волоколамский – около 1,3 тысячи единиц и Домодедово – порядка 1,1 тысячи единиц. Поэтому этим округам будет уделено особое внимание», - подчеркнул Разин.

Проверяется специалистами исправность эксплуатируемой сельхозтехники и соответствие номерных агрегатов регистрационным данным. Кроме того, особое внимание уделяется порядку допуска лиц к управлению машинами.

«Мероприятие, в первую очередь, направлено на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей. Также оно проводится для обеспечения безопасной эксплуатации сельскохозяйственных машин и оборудования всех юридических и физических лиц, соответствия технического состояния машин требованиям безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов», - добавил Разин.