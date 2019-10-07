РИАМО – 7 окт. Посетителю одного из баров на Малой Никитской улице в столице рассекли щеку в ходе словесной перепалки, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в полицию поступило сообщение от наряда скорой помощи, о том, что по адресу: улица Малая Никитская, дом 20, строение 1, у бара «А» мужчина получил ножевое ранение в лицо.

«По прибытию на вышеуказанный адрес полицейскими было установлено, что ножевого ранения не было, произошел словесный конфликт между посетителем бара и охранником, после чего охранник ударил потерпевшего в лицо, в ходе чего он получил рассечение щеки и был доставлен нарядом скорой помощи в больницу», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту проводится проверка.