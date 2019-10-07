РИАМО - 7 окт. На текущей неделе в Подмосковье и Москве ожидается потепление до 10-11 градусов, прогнозируются дожди и ветер с порывами до 10 метров в секунду, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Этот период холодной погоды постепенно уйдет в прошлое, температура начнет повышаться, пройдут дожди. Коренным образом изменится направленность атмосферных процессов. Если в последние дни у нас был северный ведущий поток, то, начиная с середины недели, начнет поступать с запада воздух. Начиная со среды, в Москве температура повысится до нормы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 7 и 8 октября в регионе температура зафиксируется на отметке от 3 до 5 градусов. 9 октября ожидается потепление до 6 градусов. 10 и 11 октября воздух прогреется до 10-11 градусов.

Практически во все дни недели в Подмосковье и Москве ожидаются дожди и ветер с порывами до 8-10 метров в секунду.