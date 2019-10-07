РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 окт. Воспитанница спортивно-патриотического клуба «Ярополк» из подмосковного Красногорска Веолетта Сабитова завоевала первое место на всероссийском турнире по рукопашному бою, сообщил руководитель клуба Илья Шадриков.

С 4 по 6 октября в Санкт-Петербурге прошел всероссийский турнир по рукопашному бою среди юношей и девушек. В турнире приняли участие более 300 спортсменов из 17 регионов России.

«Спортсменка СПК «Ярополк» Сабитова Веолетта представляла на этом турнире сборную команду Московской области и заняла первое место», – написал Шадриков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».