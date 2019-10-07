РИАМО – 7 окт. В городском округе Балашиха следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины и его новорожденного ребенка, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.
«Ночью 7 октября 2019 года в квартире без внешних признаков насильственной смерти обнаружено тело двухмесячного ребенка, также под окнами многоквартирного дома с травмами, характерными при падении с высоты, обнаружено тело мужчины», – отмечается в сообщении.
По данному факту следственным отделом по городу Балашихе ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.
По предварительным данным, ребенок мог захлебнуться во время или после кормления.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.
«Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы тела погибшего ребенка с целью установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключается в сообщении.
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