РИАМО – 7 окт. В городском округе Балашиха следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины и его новорожденного ребенка, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Ночью 7 октября 2019 года в квартире без внешних признаков насильственной смерти обнаружено тело двухмесячного ребенка, также под окнами многоквартирного дома с травмами, характерными при падении с высоты, обнаружено тело мужчины», – отмечается в сообщении.

По данному факту следственным отделом по городу Балашихе ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, ребенок мог захлебнуться во время или после кормления.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы тела погибшего ребенка с целью установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключается в сообщении.