РИАМО – 7 окт. Росгвардейцы задержали мужчину, пытавшегося оформить кредит на полмиллиона рублей по поддельным документам на севере столицы, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Москве.

Сигнал «тревога» поступил в дежурную часть отдела вневедомственной охраны по Северному административному округу столицы из одного из финансовых учреждений, расположенных на улице Адмирала Макарова.

«К оперативно прибывшим росгвардейцам обратился сотрудник банка. Он указал на гражданина, который пытался оформить у него кредит на сумму 500 тысяч рублей по поддельному паспорту», – говорится в сообщении.

Для дальнейшего разбирательства 27-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья передан сотрудникам полиции.