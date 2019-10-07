РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 окт. В Подольске собрали более 15 литров крови в ходе акции «День донора», приуроченной к 90-летию со дня образования Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подольске 4 октября прошла акция «День донора», приуроченная к 90-летию со дня образования Московской области. Подольскую станцию переливания крови посетили в этот день 45 жителей округа. Принять участие в акции смогли все желающие, которые не имели противопоказаний к донорству.

«Таким образом, в донорском движении приняли участие 39 человек, в том числе и работники медицинских учреждений округа. 34 желающих сдали цельную кровь, 3 человека – плазмаферез, а 2 – две терапевтические дозы (11 лечебных доз) тромбоцитоферез. Благодаря активным и неравнодушным жителям округа всего Подольской станцией переливания крови было получено 15,3 литра цельной крови (или 17,3 литра консервированной крови) и 1,8 литра плазмы», – говорится в сообщении.

В Подольской станции переливания крови число доноров остается стабильно высоким. Станция обеспечивает кровью все государственные лечебные учреждения округа.

Донорство совершенно безопасно, при заборе крови используется только одноразовое оборудование. Кроме того, это благоприятно влияет на организм – регулярные кроводачи снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но главное – донорская кровь дает надежду на спасение чьей-то жизни.