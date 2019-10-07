РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 7 окт. Водитель иномарки совершил наезд на 13-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу в подмосковном Дзержинском, ей оказали медпомощь в больнице Люберец и отпустили домой, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

По предварительным данным, 6 октября в 18:35 водитель, управляя автомашиной Suzuki Grand Vitara, двигался по улице Ленина со стороны улицы Энергетиков в сторону улицы Поклонная, где в районе дома №2А совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

«Пешеход переходил проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомашины по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал пешеходного светофора. В результате происшествия пострадала девочка 13 лет, которой с ушибами конечностей в детской больнице горокруга Люберцы была оказана помощь. Она отпущена домой», – говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.