РИАМО – 7 окт. Президент России Владимир Путин встретил свой 67-й день рождения в тайге у истоков реки Енисей, сообщает kp.ru.

«Он наслаждался там осенней природой», - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На видео, опубликованном пресс-службой Кремля, глава государства вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу путешествует по горам в истоке Енисея. Вместе с другими членами похода президент отдыхал на высоте около 2 тысяч метров.

Также Путин и Шойгу обсудили, что такой же воздух, как в горах, нужно создать в столице.

«Надо стремиться, во всяком случае», - подчеркнул Путин.

Также президент полюбовался панорамным видом на природу с самой высокой точки на данной местности.