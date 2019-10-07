РИАМО – 7 окт. Ситуация со здоровьем актрисы театра и кино, звезды ситкома «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк волнует поклонников и профессиональное сообщество, так, нейрохирург из Красноярского края Павел Шнякин уверен, что, если у артистки нашли глиобластому, то рассчитывать можно лишь на продление жизни, а не на исцеление, сообщает kp.ru.

Доктор медицинских наук, главный нейрохирург Красноярского края, соавтор научной книги «Хрупкий мозг» Шнякин в беседе с изданием пояснил, что глиобластома является «злой» опухолью мозга.

«Она растет по-особому, прорастает во все структуры мозга и развивается стремительно – два-три месяца всего может пройти от того момента, как человек был совершенно здоров, до тяжелых симптомов. Медиана выживаемости (средняя) - всего шесть месяцев. Порог в два года переживают менее 10% заболевших», – сказал Шнякин.

Он добавил, что даже у знаменитостей с их материальными возможностями и связями шанс полного избавления от этого недуга невелик. В случае с глиобластомой речь идет лишь о продлении жизни.

«Причины развития глиобластомы также понять сложно. Мы можем объяснить, что повышает риск, к примеру, рака легких, желудочно-кишечного тракта, рак молочной железы нам более понятен. А мозг совсем изолирован, даже наш организм не знает, что у нас есть мозг, иначе наши иммуно-компетентные клетки сразу начали бы его атаковать. <…> Кстати, глиобластома чаще встречается у мужчин, в возрасте 40-60 лет», – дополнил нейрохирург.

Он также рассказал, что такая опухоль не самая частая. и стоит на 8-9 месте из опухолей мозга у людей

«Просто публичные люди во всем на виду, об этом много говорится. И, строго говоря, мы не знаем, что точно с Анастасией Заворотнюк. Глиобластома – диагноз, который «крутится» в СМИ. Но его никто ведь официально не озвучивал, не подтверждал», – резюмировал Шнякин.

По данным СМИ, у 48-летней Заворотнюк врачи диагностировали последнюю стадию рака мозга. Актриса лечится в одной из московских больниц. Медучреждение постоянно осаждают фанаты и экстрасенсы. При этом близкие актрисы отказываются от официальных заявлений.

Ранее пиар-директор Заворотнюк рассказала о том, что состояние актрисы улучшилось и, по прогнозам медиков, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» появился шанс на выздоровление.

Директор Заворотнюк рассказал о договоренности с ТВ‑каналом об интервью с ней>>