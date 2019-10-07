Мокрый снег и сильное похолодание в минувшие выходные напугал жителей Московского региона, на востоке Подмосковья даже появился снежный покров. Однако доставать шубы и пуховики время еще не пришло – по прогнозам метеорологов, настоящую зиму в регионе нужно ждать в конце ноября - начале декабря. Обозреватель РИАМО выяснила, когда обычно ложится снежный покров в Москве и области и ждать ли еще снега этой осенью.

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Снегу не время

В центре погоды «Фобос» уверяют, что пролетевшие в некоторых районах Москвы и области снежинки – не повод говорить об образовании снежного покрова.

«Температура почвы еще достаточно высока и обильных осадков не ожидается, поэтому вероятность образования даже временного снежного покрова крайне мала», - считает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Конечно, второй месяц осени еще может припугнуть горожан отдельными снежинками и утренними заморозками, но каких-то природных аномалий синоптики не ждут.

По статистике многолетних наблюдений, устойчивый снежный покров в Москве образуется 26 ноября, это усредненная дата.

Леус говорит, что в этом году снег ляжет не раньше среднестатистической даты, а, может, и позже. Так как температура воздуха в сентябре оказалась немного выше нормы, прогнозы на октябрь довольно радужные.

«Скорее всего, снег ляжет в конце ноября – начале декабря», - заключает он.

При этом специалист добавляет, что речь идет об устойчивом снежном покрове – когда снег лег и не растаял.

Снежная осень 1993-го и бесснежная 2004-го

В прошлые годы, отмечают синоптики, снежный покров появлялся в Москве в разное время. Раньше всего снег в Москве лег в 1993 году – 24 октября. Осень 1993 года подарила жителям региона и ранний первый снег, который выпал 18 сентября. Той зимой снегопады не давали расслабляться москвичам вплоть до конца февраля. Сугробы высотой до 80 сантиметров могли практически скрыть с головой трехлетнего ребенка.

Знала Москва и бесснежные осени-зимы. Так, например, в 2004 году снег лег только 17 января. А в далеком 1954 году за весь зимний сезон в Москве выпало всего лишь 46 миллиметров осадков, что составляет примерно треть сезонной нормы.

В осенних снегопадах для Москвы нет ничего необычного. Снегопад, обрушившийся на Москву 25 сентября 1976 года, могли наблюдать все жители страны. Ведь именно его запечатлел в фильме «Служебный роман» режиссер Эльдар Рязанов. Съемки заснеженной красавицы- Москвы, сопровождаемые песней «У природы нет плохой погоды», удостоились нескольких минут в любимом фильме россиян.

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Еще пособираем грибы

Временное похолодание и даже снег – совсем не повод завершать грибной сезон, ведь в середине октября в Московской области ожидается очередная грибная волна, рассказал РИАМО миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

По мнению эксперта, для грибов сейчас совершенно нормальная погода, так как дискомфорта при температуре до плюс 3-5 градусов они не испытывают. Кроме того, с приходом холодов многие грибы станут «безопаснее».

«Чем холоднее, тем меньше ядовитых грибов, а червивые совсем исчезнут. Грибы нормально переносят заморозки, а насекомые – нет», - уточняет Вишневский.

До начала ноября в болотистых уголках Подмосковья активно собирают клюкву. Тронутая первыми заморозками дикая ягода считается самой вкусной и полезной.

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