РИАМО - 7 окт. В Подмосковье и Москве до 22 часов 8 октября продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Этот уровень погодной опасности объявили в Московском регионе до 22:00 8 октября из-за порывистого ветра.

«Желтый» уровень объявили также в Рязанской области.

В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается прохладная погода, температура воздуха достигнет 5 градусов, порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду.

Восьмого октября будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. Порывы ветра составят 15 метров в секунду. Температура ночью – минус 1 – плюс 1 градус, днем — плюс 4-6.