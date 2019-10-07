РИАМО - 7 окт. В Подмосковье и Москве до 22 часов 8 октября продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.
Этот уровень погодной опасности объявили в Московском регионе до 22:00 8 октября из-за порывистого ветра.
«Желтый» уровень объявили также в Рязанской области.
В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается прохладная погода, температура воздуха достигнет 5 градусов, порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду.
Восьмого октября будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. Порывы ветра составят 15 метров в секунду. Температура ночью – минус 1 – плюс 1 градус, днем — плюс 4-6.
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