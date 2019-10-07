РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 окт. В подмосковных Люберцах с начала текущего года капитально отремонтировали 44 многоквартирных дома из 125 запланированных, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава горокруга Владимир Ружицкий.

«Всего в городском округе Люберцы отремонтировали 633 подъезда. Также в плане капитально отремонтировать 125 МКД, пока работы завершили в 44», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что ремонт кровли провели в 26 из 49 домов, в работе находятся 23 дома. Фасад отремонтировали в 22 домах, внутридомовые инженерные системы – в 14 из 26 МКД.



«Тридцатого сентября завершили работы по пуску тепла, всю неделю отопление работает в штатном режиме», – заключил Ружицкий.