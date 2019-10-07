РИАМО - 7 окт. В понедельник на улицах Новослободской, Краснодарской, Марксистской и Маршала Шестопалова в столице заработали участки новых выделенных полос, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«Они появились только там, где городскому транспорту мешали заторы. Без задержек поехали автобусы и троллейбусы по 25 маршрутам (примерно 120 тысяч пассажиров)», - говорится в сообщении.

До конца года в города начнут работать еще девять выделенных полос. При этом семь из них будут длиной не более 1 километра. Протяженность полосы на Ленинградском шоссе составит 200 метров, на улице Красного Маяка – 250 метров, на Яузской улице и в Орликове переулке – по 400 метров, на Минской улице – 450 метров, на Самотечной – 470 метров, на Головинской эстакаде – 740 метров.

Еще в текущем году «выделенки» организуют в Проектируемом проезде №5108 (2 километра) и на Калужском (свыше 18 километров).