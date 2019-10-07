РИАМО – 7 окт. Нормативную базу для развития негосударственной пенсии планируют создать и принять в России в течение года, в частности, 9 октября на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019-2020 годы, пишет в понедельник газета «Известия».

«Задача парламентариев – сформировать комплекс мер для совершенствования деятельности НПФ и мотивации граждан самостоятельно копить на пенсию. В том числе за счет налогового стимулирования – например, увеличения максимального вычета до 52 тысяч рублей, а в дальнейшем, возможно, и государственного софинансирования добровольных взносов», – отметил глава группы, член думского комитета по финрынку Дмитрий Скриванов.

На заседании будет также представлена концепция системы гарантирования пенсионных резервов.

Скриванов уточнил, что депутаты (при активном содействии СРО НПФ, ЦБ и Минфина) собираются действовать сразу в двух направлениях. Первое – внесение изменений в существующие законы о НПФ (негосударственные пенсионные фонды). Они должны стать реальным институтом, который позволит россиянам рассчитывать на вторую пенсию, а экономике – получать необходимый инвестиционный ресурс в виде «длинных» денег. При этом формулировки «новая пенсионная реформа» глава рабочей группы избегает.

«Надеюсь, в ближайшие несколько лет система начнет отвечать всем необходимым требованиям. Но чтобы она заработала, нужна заинтересованность людей и их доверие», – уверен депутат.

По его мнению, повышать доверие к НПФ можно в том числе и через совершенствование механизмов, которые уже предусмотрены в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС). Именно в этом направлении фонды были дискредитированы в глазах населения, которое пока не понимает, в какой части деятельности НПФ – добровольной или обязательной – их может ожидать подвох.

Кроме этого необходимо решить проблему переходов, когда людей вводят в заблуждение, и они теряют инвестиционный доход. Подорвали доверие к институту НПФ и некоторые фонды, которые в прошлом году не только разнесли убытки на счета застрахованных лиц, но и начислили на отрицательный результат свое вознаграждение.

Второе направление законотворческой работы на ближайший год – разработка механизмов, которые мотивировали бы людей самостоятельно копить на пенсию. Одна из мер – государственное гарантирование пенсионных резервов по индивидуальным договорам НПО, как сейчас это предусмотрено для накоплений в рамках ОПС.