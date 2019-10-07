РИАМО - 7 окт. В Москве минувшей ночью было зафиксировано 0,8 градуса тепла, в Московской области – минус 0,1 градуса, что делает прошедшую ночь самой холодной с начала осени, до этого самая холодная ночь была 24 сентября, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«У нас каждый следующий день осенью холоднее предыдущего на 0,2 градуса в среднем. Но да, в этом году еще не было таких холодных ночей. Этой ночью минимальная температура была 0,8 градуса, если говорить про область, то в Наро-Фоминске было минус 0,1 градуса», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что предыдущая самая холодная ночь была 24 сентября, тогда температура опустилась до 1,3 градуса.