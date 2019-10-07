РИАМО - 7 окт. Более 400 семей столицы решили увеличить свою жилплощадь в рамках программы реновации, большая часть договоров уже подписана, с начала 2019 года в контактный центр поступило более 4 тысяч звонков по поводу покупки дополнительной жилплощади в рамках программы, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«В Московский фонд реновации жилой застройки поступило 404 обращения граждан о докупке дополнительной площади. В настоящее время уже подписано 363 договора», – сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Москвичи при докупке дополнительной жилплощади по программе реновации используют как собственные средства, так и кредиты. В городе участникам программы реновации гарантируется 10% скидка на покупку жилплощади. Но общая площадь докупаемого жилья не должна превышать 100 квадратных метров.

Как отметил Левкин, с начала текущего года в единый контактный центр столичного Стройкомплекса поступило более 4 тысяч звонков о порядке и условиях приобретения дополнительной площади по программе реновации.

Программу реновации жилищного фонда утвердили в столице в 2017 году. В новостройки по данной программе переедут порядка 1 миллиона москвичей. Реновация предусматривает расселение 5173 домов. Сейчас для ее реализации подобрана 351 стартовая площадка.