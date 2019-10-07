РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 окт. Муниципальные дороги в подмосковном Красногорске в ночь на понедельник обработали противогололедными реагентами, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В ночь с 6 на 7 октября дорожные службы городского округа Красногорск обработали автодороги противогололедным реагентом. В течение прошедших суток температура воздуха опустилась ниже нулевой отметки в сочетании с осадками в виде дождя и мокрого снега», – говорится в сообщении.

В настоящее время в состоянии повышенной готовности находятся более 80 единиц коммунальной техники и более 150 дорожных рабочих.

«Уважаемые участники дорожного движения! Просим вас быть внимательнее на дорогах и соблюдать дистанцию и скоростной режим!» – заключается в сообщении.