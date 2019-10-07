РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 окт. Люберецкий городской суд признал гражданина виновным в попытке незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере и осудил его на 8 лет, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкой городской прокуратуры.

«Приговором Люберецкого городского суда ранее не судимый гражданин признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, а именно мефедрона, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и приговорен по части 3 статьи 30 части 5 статьи 228-1 УК РФ к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима», – говорится в сообщении.

Подсудимый как в ходе предварительного, так и в ходе судебного следствия полностью признал вину в покушении на незаконный сбыт мефедрона. Вина подсудимого также подтверждается показаниями свидетелей, материалами дела.

При назначении наказания подсудимому суд учел все смягчающие его вину обстоятельства: данные о личности, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, и назначил ему справедливое наказание в соответствии с положениями статьями 43 УК РФ.

Приговор осужденным не обжалован.