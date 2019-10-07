РИАМО - 7 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения и пожелал ему здоровья и сил.

«Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите поздравить Вас с днем рождения, пожелать здоровья и сил. Мы благодарим Вас за помощь, поддержку и доверие, которое Вы оказываете Подмосковью. С глубоким уважением и благодарностью», - написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

Президенту России в понедельник исполнилось 67 лет. Он отпразднует свой день рождения с родными на природе.