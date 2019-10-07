РИАМО - 7 окт. В последних числах октября на территории Московской области может образоваться снежный покров, а на этой неделе снегопадов не ожидается, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

Ранее на востоке Московской области образовался временный снежный покров. Его высота местами достигала 4 сантиметров. Снег в регионе не задержится надолго – уже на этой неделе в Московском регионе ожидается потепление.

«Если говорить о снегопадах и появлении снега, то средняя дата становления снежного покрова приходится на конец октября - это 26-27 число. Это в Московской области, в столице обычно попозже на несколько дней», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на этой неделе выпадение снега не ожидается. Практически во все дни рабочей недели прогнозируются дожди.

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