РИАМО - 7 окт. За прошедшие сутки на территории столицы выпало 12 миллиметров осадков, что является практически одной пятой от месячной нормы, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«У нас выпало 12 миллиметров. Для октября среднемесячная норма осадков - 59-60 миллиметров. 12 миллиметров - это одна пятая часть - около 20%», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для Московского региона такие обильные осадки являются нормой. В прошлых годах за сутки выпадало до 23% от месячной нормы осадков.

В понедельник в Москве установилась прохладная погода, максимальная температура составит только плюс 4 градуса. В начале недели в городе ожидается мокрый снег. Потепление начнется во второй половине недели – температура 10-11 октября может подняться до плюс 9-12 градусов.