РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 окт. Места для складирования снега в течение зимнего периода определили на территории подмосковного Подольска, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В целях обеспечения своевременной уборки снега с территорий в округе были определены места его складирования. В сентябре они были согласованы с управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области», – говорится в сообщении.

Складирование снега будет осуществляться: в микрорайоне Климовск – на улице Индустриальная, вблизи ООО «Ле-Гран», а также между железной дорогой и Симферопольским шоссе в районе эстакады; в микрорайоне Лаговский – в поселке Сосновый Бор, Объездная дорога, в районе дома №11 строение 4.

В Подольске снег будут складировать на улице Железнодорожная, в районе дома №18А, на улице Правды, между домом №32Б и железной дорогой, на улице Станционная, в районе дома №22 строение 12, на улице Рощинская, дом №18 и на улице Большая Серпуховская в районе платформы Кутузовская. В микрорайоне Стрелковский складировать снег будут в районе деревни Малое Брянцево.