РИАМО – 7 окт. В трех гаражах на северо-востоке столицы произошел пожар, пострадавших нет, автомобилей внутри не было, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«В 23:34 (6 октября – ред) поступило сообщение о пожаре по адресу: Полярный проезд, дом №17 (СВАО). По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание трех металлических гаражей в ряду стоящих на общей площади 25 квадратных метров», – говорится в сообщении.

В 00:10 пожар локализовали, в 00:24 – возгорание ликвидировали. Пострадавших в результате пожара нет. Автомобилей в гаражах не было.