РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 окт. Пожарные ликвидировали возгорание в сарае на улице Машиностроителей в подмосковном Подольске, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московкой области.

«В Подольске 6 октября в 9:38 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в сарае по адресу: Московская область, городской округ Подольск, улица Машиностроителей, дом 36. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 13:06», – говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие две единицы техники и семь человек.