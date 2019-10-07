РИАМО – 7 окт. Размер заработной платы в городах России весьма вариативен, так, больше всего купить на свой заработок могут специалисты из Москвы, Южно-Сахалинска и северных нефтяных городов, менее всего – работники из южных городов, сообщает РИА Новости.

Специалисты провели исследование по соотношению средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России.

«В городах с высокими зарплатами цены зачастую несколько выше среднероссийских, но даже с учетом этого фактора разница в доходах ощутима. Соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных городах изменяется в диапазоне от 1,4 до 3,8. При этом в среднем работники в крупном российском городе получают ежемесячно сумму, примерно в два раза перекрывающую средние потребительские расходы», – отмечается в сообщении.

Согласно проведенному исследованию, в этом году самая высокая зарплата с поправкой на цены была зафиксирована в Москве: на среднюю зарплату здесь можно купить 3,83 набора товаров и услуг.

«Близкий результат у Южно-Сахалинска, где соотношение составляет 3,81, это дает ему второе место. Средняя зарплата в Москве в первом полугодии составляла 97 тысяч рублей, в Южно-Сахалинске - 90,6 тысячи. Всего же более 80 тысяч рублей получают жители пяти городов», – уточняется в материале.

А по уровню цен Москва и Южно-Сахалинск только на шестом и седьмом местах в рейтинге. Более высокие цены среди 100 исследуемых городов зафиксированы в Петропавловск-Камчатском, Магадане, Нарьян-Маре, Салехарде и Якутске.

Кроме того, самое низкое соотношение зарплат и фиксированного набора (1,36) в городе Шахты (Ростовская область).

«Также достаточно низкая покупательная способность средних зарплат в Черкесске (1,49) и Элисте (1,52). Еще у шести городов этот показатель находится на уровне менее 1,6», – резюмируется в сообщении.

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