РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 окт. В турнире по конкуру и выездке в память первого главы Подольска в КСК «Фаворит» приняли участие более 100 спортсменов, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В конноспортивном комплексе «Фаворит» Подольска 5 и 6 октября прошел турнир памяти первого всенародно избранного главы города Подольска, почетного гражданина Подольска Александра Никулина.

«Турнир по конкуру и выездке памяти Никулина проводится в Подольске с 2004 года и традиционно собирает самых профессиональных наездников. В этом году в нем приняли участие более 100 спортсменов из нескольких регионов России», – говорится в сообщении.

Общий призовой фонд турнира составил полмиллиона рублей. В мероприятии принял участие и глава округа Николай Пестов.

«Спасибо всем, кто, несмотря на сложные погодные условия, нашел возможность приехать сюда и принять участие в турнире. В какой-то степени сегодняшняя неласковая погода напоминает нам о том непростом периоде начала 90-х годов, когда Никулину довелось <...> возглавить город Подольск. В те годы было сделано главное – сохранена общественно-политическая стабильность, которая позволила развиваться промышленным предприятиям Подольска, а также город как крупный промышленный центр», – отметил Пестов.

Он добавил, что мост через Пахру, троллейбусное движение, новые объекты социальной значимости – это также плод трудов Никулина на благо жителей Подольска.