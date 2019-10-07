РИАМО – 7 окт. Кадры с места пожара в Волоколамском городском округе опубликовали в интернете, в результате инцидента погибли пять человек, в том числе четверо детей, видео и фото с места происшествия разместило РЕН ТВ.

Очаг возгорания находился на первом этаже. Среди погибших – члены двух семей, проживавших на первом и на третьем этажах.

«За помощью к медикам после возгорания обратились три человека, однако госпитализация им не потребовалась. Из дома также были эвакуированы 12 жильцов», – говорится в материале.

Судя по видеокадрам в одной из квартир, огонь распространялся стремительно, стены и потолок частично разрушены. Всюду присутствует копоть.

Опубликованы также кадры, на которых виден дом снаружи. Пожар охватил три квартиры, в них отсутствуют окна.

Местные жители в опубликованном ролике отметили, что отец оставленных без присмотра малышей погиб два месяца назад. Их мать ушла из дома и оставила детей на дедушку. Но пенсионер отправился к знакомым, закрыв внуков в квартире. Они погибли, отравившись угарным газом.

По данным следствия, ночью 7 октября в квартире в Волоколамском городском округе произошел пожар. В момент возгорания в помещении находились шесть детей вместе с дедушкой. Мужчина успел вывести на улицу троих детей, остальным выбраться не удалось.

Пожар перекинулся на другие этажи. В ходе тушения возгорания и осмотра места происшествия на лестничной клетке были обнаружены тела женщины и ребенка, проживавших в данном подъезде на третьем этаже. По предварительным данным, они задохнулись, выбежав в подъезд. Всего в результате пожара погибли пять человек, четверо из которых дети.

«По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем», – уточняется в материале.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Проводится осмотр, по завершении которого будет назначен ряд судебных экспертиз с целью установления причины возгорания. Следствием также будут проверены условия жизни детей.