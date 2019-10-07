РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 окт. В детском саду №77 подмосковных Люберец на минувшей неделе загорелись крыльцо и дверь, причиной пожара стала непотушенная сигарета в ведре с бахилами, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«Пятого октября в 22:52 поступил сигнал о том, что горит крыльцо детского сада №77. По прибытии первого пожарного подразделения обнаружено, что загорелась дверь. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Пострадавших нет. Пожар произошел из-за непотушенной сигареты, которую выбросили в ведро с бахилами», – сказал Иванов.

Глава Люберец Владимир Ружицкий поручил детально разобраться в данной ситуации и наказать виновных.

Иванов также добавил, что пожарные за неделю осуществили 35 выездов, участвовали в тушении пяти пожаров, два из которых были в Люберцах. В частности, 4 октября в 12:03 в поселке ВУГИ на территории бывшего института горного дела загорелась постройка. Возгорание ликвидировали в 13:07. Никто не пострадал.