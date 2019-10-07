РИАМО – 7 окт. Возникшее в квартире в поселке Чисмена Волоколамского городского округа возгорание ликвидировали 25 человек и девять единиц техники, в результате пожара погибли люди, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

В 02:24 в понедельник от очевидца поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Волоколамский городской округ, поселок Чисмена, улица Лазурная, дом 6. Дом кирпичный, трехэтажный, перекрытия железобетонные, кровля металлическая по деревянной обрешетке, электрифицирован, газифицирован.

«Ближайший источник наружного водоснабжения расположен на расстоянии 150 метров, пожарный гидрант (не применялся). На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение в двух квартирах на первом этаже на общей площади 40 квадратных метров (10 плюс 30 квадратных метров)», – говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекалось 25 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС России: три человека и одна единица техники. На момент пожара в доме находилось 17 человек. Эвакуировано по лестничным маршам 12 человек.

В результате возгорания погибли пять человек: женщина 30 лет и ребенок трех лет обнаружены на лестничном марше на третьем этаже, тела трех детей обнаружены в квартире №1 (один год, три года и пять лет).

Видео с места пожара в Волоколамске, в котором погибли четверо детей>>