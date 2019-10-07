РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 окт. В подмосковном Домодедове разыскивают 68-летнюю Надежду Семенушкину, которая пропала 18 сентября, сообщается на официальной странице «Инфорг Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Семенушкина Надежда Михайловна, 68 лет, город Домодедово, Московская область. 18 сентября 2019 года около 18:00 ушла из дома и не вернулась», - говорится в сообщении.

Рост женщины 150 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Семенушкина была одета в темно-синюю куртку, синие джинсы и черные туфли с белой подошвой. С собой у нее была черная дамская сумка.

Просьба всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.