РИАМО - 7 окт. Ученики столичных школ смогут развить свои лидерские и актерские качества, узнают все о работе нейросети с фото и видео, присоединятся к экологической экскурсии в рамках новой недели проекта «Суббота московского школьника», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Специалисты Городского психолого-педагогического центра устроят квест для дошкольников и учеников начальной школы, чтобы познакомить их с миром науки. Ребята будут решать научные задачи вместе с роботами, ставить эксперименты, заниматься лего-конструированием, рисовать мультфильмы. На мероприятие надо зарегистрироваться заранее», - говорится в сообщении.

Также ученики смогут принять участие во множестве образовательных мероприятий. Школьники узнают, что такое сайнс-арт, как развить лидерские качества, научатся управлять роботом силой мысли.

В Российском государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе им покажут, как нейротехнологии помогают инженерам решать задачи, и как разработки можно использовать в быту. Ребята попробуют силой мысли управлять роботами, концентрировать свое внимание и определять биоритмы.

На лекции в Московском техническом университете связи и информатики школьникам расскажут о принципах и особенностях поиска людей на видео и фото при помощи искусственного интеллекта. Кроме того, речь пойдет о работе беспилотного такси и систем распознавания объектов.

Столичные школьники также смогу принять участие в экологической экскурсии, придумать свой образовательный телепроект, решить экспериментальную задачу по физике и многое другое.