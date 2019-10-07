РИАМО – 7 окт. Фирму ООО «АгроСидсТрейд» из Пушкина оштрафовали за нарушения фитосанитарного законодательства РФ, сумма взыскания составила 5 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В сентябре была проведена проверка соблюдения требований фитосанитарного законодательства в отношении ООО «АгроСидсТрейд», город Пушкино. Основным видом деятельности организации является оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных.

«В результате проверки управлением выявлено нарушение ФЗ «О семеноводстве», выразившееся в реализации 6 партий семян овощных культур общим весом 76 килограммов, реализованных в сопровождении копий сертификатов соответствия, выданных филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Московской области, но незаверенных органом по сертификации (копии сертификатов заверяются и учитываются органом по сертификации, выдавшим сертификат)», – отмечается в сообщении.

В октябре управлением ООО «АгроСидсТрейд» привлечено к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 5 тысяч рублей.