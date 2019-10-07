РИАМО - 7 окт. Горожане примут участие в голосовании проекта «Активный гражданин» и определят лучший отреставрированный памятник, оно будет состоять из четырех блоков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Голосование состоит из четырех блоков. В каждом из них участники проекта отдадут голос за памятник архитектуры, реставрация которого, по их мнению, выполнена успешнее других.

«В первом блоке предлагают выбрать среди павильонов «Земледелие» и «Космос» на ВДНХ, фонтанов «Золотой колос» и «Дружба народов», а также комплекса Хамовнических казарм. Во втором блоке – Ново-Екатерининская больница на Страстном бульваре, Киевский вокзал, дом-коммуна архитектора Николаева, станция «Киевская» Филевской линии метро и здание газеты «Известия», – говорится в сообщении.

Затем москвичи определят лучший отреставрированный объект среди усадьбы Старо-Никольское в поселении Первомайском, особняка Ольги Коробковой, жилого дома купца Николая Баулина, особняка Анны Кекушевой и усадьбы Алексея Разумовского.

В последнем блоке представлены скоропечатня Левенсона, церковь Спаса Нерукотворного в селе Вороново, малый собор Донского монастыря, фамильное захоронение Морозовых на Рогожском кладбище и фреска на станции метро «Киевская» Арбатско-Покровской линии.