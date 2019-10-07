РИАМО – 7 окт. Полицейские в подмосковной Шатуре задержали подозреваемого в совершении 19 краж, им оказался ранее судимый 29-летний местный житель, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Установлено, что злоумышленник незаконно проникал в хозяйственные постройки, гаражи и подъезды многоэтажных домов, расположенных на территории городского округа, откуда похищал личные вещи и велосипеды.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска правонарушитель был установлен и задержан по месту своего проживания. При проведении обыска его квартиры полицейскими обнаружены и изъяты восемь ранее похищенных велосипедов, которые возвращены законным владельцам», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что в ходе дальнейших мероприятий оперативниками установлена причастность злоумышленника к совершению 16 эпизодов краж велосипедов и трех вещей из личного имущества. Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.