РИАМО - 7 окт. Водители в Москве уже начали менять на своих автомобилях летнюю резину на зимнюю, однако ажиотаж на эту услугу ожидается с наступлением серьезных холодов, сообщили РИАМО сотрудники шиномонтажных центров.

«Уже начали менять шины, ажиотажа нет, но едут», - сказал представитель «Шиномонтажа на Рижской».

По его словам, водители начинают активно менять резину на своих автомобилях с первым снегом и с наступлением заморозков.

«Первые клиенты уже появились. Ажиотажа вообще не ожидаем, думаю, что все постепенно будут «переобуваться». Могу сказать, что у кого нешипованная резина, то можно уже «переобуваться», потому что нешипованная резина начинает работать от 10 градусов и ниже, а летняя резина функционирует с асфальтом, <…> плюс 10 и выше», - добавил специалист шиномонтажа на проспекте Мира.

Представители шиномонтажных центров на западе и востоке Москвы также согласились с коллегами — они уже начали принимать заказы по замене летней автомобильной резины на зимнюю.

«Водители уже приезжают, но основной поток мы ожидаем при серьезном похолодании», - отметил сотрудник шиномонтажа в Западном округе столицы.

Ранее синоптики не рекомендовали столичным автомобилистам торопиться со сменой резины, несмотря на мокрый снег в ближайшие дни. Уже на этой неделе температура вернется к норме и будет превышать плюс 5 градусов.