РИАМО - 7 окт. Более полутора миллионов человек сделали бесплатную вакцинацию от гриппа всего за месяц в Москве, пройти процедуру можно более чем в 500 местах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Завершился первый месяц кампании по вакцинации москвичей против вируса гриппа. Прививку сделали более одного миллиона жителей. При этом 130 тысяч из них предпочли пройти процедуру в мобильных пунктах. Мы не ждем, пока москвичи придут к нам в учреждения, мы в очередной раз идем к ним навстречу, туда, где им удобнее и проще сделать прививку – в мобильных пунктах у станций метро по дороге с работы, при обращении за услугами во флагманские центры «Мои документы». Опыт работы павильонов «Здоровая Москва», которые завершили работу в прошлые выходные, показал, что заботу о здоровье удобно совмещать с другими делами – например, с прогулкой в парке на выходных», – сказала заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Кампания по вакцинации в городе стартовала 4 сентября. Мобильные пункты открываются уже четвертый год подряд. В 2018-м в них сделали прививки от гриппа около 320 тысяч человек – это на 35% больше, чем в 2017-м (237 тысяч человек).

Вакцинация является самым эффективным способом защиты от гриппа и его осложнений.

Начать защищать организм следует заблаговременно, перед началом эпидсезона. Эффект наступает через 14 дней после вакцинации и длится около года, резюмируется в материале.