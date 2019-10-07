РИАМО – 7 окт. Задержанный по обвинению в убийстве 17-летней студентки в Домодедове был мужем ее старшей сестры, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

Известно, что задержанному 34 года и он также проживает в городском округе.

«Он (подозреваемый – ред.) бывший муж ее старшей сестры», – говорится в сообщении.

Тело девушки нашла ее сестра в частном доме в Домодедове 4 октября. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».