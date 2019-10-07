РИАМО - 7 окт. Новые путеводители для туристов расскажут о главных московских достопримечательностях, культурных событиях и местах для отдыха с детьми, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мы продолжаем развивать сервисы для гостей нашего города – доступные и актуальные для разных категорий путешественников. Новые бесплатные путеводители по Москве содержат всю необходимую информацию, чтобы туристы смогли составить свой маршрут передвижения по городу, будь то достопримечательности, отдых с детьми или события и фестивали. Мы уверены, что вместе с такими помощниками пребывание в столице станет особенным и еще более интересным», – заявила председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева.

Так, путеводители появились в парке «Зарядье», на ВДНХ, в центре океанографии и морской биологии «Москвариум», на смотровой площадке Panorama 360, в ГУМе, Музее Москвы, Еврейском музее и центре толерантности, в кассах Московской канатной дороги и других туристических объектах столицы, а также в некоторых столичных отелях.

Все брошюры содержат контактные телефоны экстренных служб и полезную информацию – как добраться до аэропортов, воспользоваться столичным велопрокатом или системой каршеринга, совершить речную прогулку.

В зависимости от тематики путеводители различаются по цветам: «Москва: что посмотреть» – красного цвета, «По Москве с детьми» – салатового, а «Москва. События и культура» – синего.