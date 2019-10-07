РИАМО - 7 окт. В парках и скверах столицы установили 20 новых эстрад для выступления артистов и привели в порядок пять сцен, которые нуждались в ремонте, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ежегодно в столичных парках и скверах проходит большое количество концертов, спектаклей и театрализованных представлений. Они привлекают большое количество горожан, поэтому парковые сцены должны соответствовать высоким стандартам качества. В этом году были не только отремонтированы существующие эстрады в столичных парках и скверах, но и построены новые вместительные площадки для выступлений артистов. Эти работы были проведены в том числе и по просьбам горожан», — сказал представитель пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

Он добавил, что главной задачей было создание концертных площадок, где артистам было бы комфортно выступать, а гостям — наслаждаться концертами, спектаклями, творческими, танцевальными и литературными вечерами.

В этом году работы по благоустройству проводятся на 161 парковой и озелененной территории города. Городской ремонт идет в крупных парках, на столичных бульварах, в скверах и небольших районных парках. Появились новые прогулочные дорожки, велосипедные трассы, живописные набережные и беседки для отдыха у воды, детские и спортивные площадки. Были разбиты газоны и цветники, высажены деревья и кустарники. В зеленых уголках столицы стало больше мест для комфортного отдыха и проведения интересного досуга.