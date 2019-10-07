РИАМО - 7 окт. В поселке Чисмена Волоколамского округа Подмосковья произошло возгорание в двух квартирах жилого дома, в результате происшествия эвакуировали 12 человек, также есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 2:24 7 октября поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Волоколамский округ, поселок Чисмена, улица Лазурная, дом 6. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение в двух квартирах на первом этаже на общей площади 40 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В 4:22 объявлена полная ликвидация пожара. Пожарными подразделениями по лестничным маршам эвакуировано 12 человек. Есть пострадавшие.