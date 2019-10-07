РИАМО - 7 окт. Зарегистрировать брак в новогодние праздники можно будет в трех столичных отделах ЗАГС, а с 3 по 6 января появится возможность зарегистрировать рождение ребенка, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В связи с обращениями граждан в праздничные дни для регистрации брака будут работать Грибоедовский ЗАГС, Дворец бракосочетания №3 и Дворец бракосочетания №5, расположенный на территории Измайловского кремля. Молодожены выбирают новогодние предпраздничные и праздничные дни для регистрации брака, так как Новый год связан с началом новой жизни, и в эти особенные даты предоставляется прекрасная возможность создать новую семью со своей второй половинкой. 31 декабря все отделы ЗАГС будут работать в обычном режиме, и пары также смогут зарегистрировать свой брак или подать заявление в такой символичный день», – говорится в сообщении.

Помимо этого, 3, 4 и 7 января во дворцах бракосочетания №№1, 3 и 5 можно будет подать заявления на регистрацию брака. А с 3 по 6 января в отделах ЗАГС каждого округа Москвы будет возможность зарегистрировать рождение ребенка.

Для тех, кто собирается создать семью в дни ноябрьских праздников, во Дворце бракосочетания №3 проведут церемонии регистрации браков. Они пройдут 3 и 5 ноября. Дворец бракосочетания № 3 с июля работает ежедневно, но 4 ноября здесь будет выходным. У других отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания официальные выходные – 3, 4 и 5 ноября.