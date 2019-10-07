РИАМО - 7 окт. В деревне Пирогово в подмосковных Мытищах произошло возгорание в частном доме, площадь пожара составила 300 квадратных метров, в результате происшествия есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 22:10 6 октября поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Мытищи, деревня Пирогово, Внутренний проезд, дом 11. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение частного дома на площади 300 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В 23:25 объявлена локализация пожара на площади 300 квадратных метров. В 3:07 – полная ликвидация пожара.

В результате происшествия есть пострадавшие.