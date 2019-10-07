РИАМО - 7 окт. Слабый снег начался утром в понедельник на северо-западе столицы, в районе станции метро «Полежаевская», передает корреспондент РИАМО.

Снег сопровождается сильными порывами ветра, из-за чего кажется, будто на улице отрицательная температура.

В городе наблюдается дымка, которая сильно ухудшает видимость, – автомобилистам придется снизить скорость.

В понедельник в столице установилась прохладная погода. Максимальная температура составит только плюс 4 градуса.

Ранее синоптики сообщали, что в начале недели в столице ожидается мокрый снег. Потепление начнется только во второй половине недели – температура 10-11 октября поднимется до плюс 9-12 градусов.