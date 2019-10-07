РИАМО – 7 окт. В деревне Амельфино в Волоколамском городском округе обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, угрозы для населения нет, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

«В 12:00 6 октября поступило сообщение об обнаружении боеприпасов времен ВОВ по адресу: Волоколамский городской округ, деревня Амельфино, дом 35, около леса. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», – говорится в сообщении.

Кроме того, на месте обнаружения боеприпасов выставлена охрана силами ОМВД. Изъятие и уничтожение боеприпасов планируют провести в понедельник.