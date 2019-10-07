РИАМО – 7 окт. В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается прохладная погода, температура воздуха будет составлять до 5 градусов, кроме того, в регионе могут пройти осадки, образуется высокая влажность, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве составит всего лишь 2-4 градуса, по области от 0 до плюс 5 градусов. Ветер северо-западного, западного направления 5-10 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Синоптики добавляют, что при такой погоде у большинства метеозависимых людей могут обостряться заболевания бронхов и легких, опорно-двигательного аппарата, посттравматические и послеоперационные состояния, возрастает вероятность роста острых простудных болезней.

Также колебания атмосферного давления могут спровоцировать ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей с неустойчивыми сосудистыми реакциям. Сезонная профилактика и лечение, закаливающие методы, поливитамины и адаптогены помогут снизить метеообусловленные сезонные обострения.