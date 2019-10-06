РИАМО - 6 окт. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выразил соболезнования по поводу смерти вице спикера Совета Федерации Евгения Бушмина.

«Сегодня ушел мой коллега и хороший товарищ Евгений Бушмин. Он многое сделал для развития финансовой системы страны на постах замглавы налоговой, моего зама в Минфине, председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Совфеда, затем - на посту зампреда Совфеда. Светлая память», — написал Кудрин на своей странице в Twitter.

Вице спикер Совета Федерации скончался в воскресенье, 4 октября ему исполнился 61 год. Он являлся членом Совета Федерации — представителем от законодательного органа государственной власти Ростовской области. Бушмин - кандидат экономических наук, был награжден орденами Почета и Александра Невского.