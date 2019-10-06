РИАМО - 6 окт. Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщила об утечки части базы абонентов домашнего интернета от 2017 года, ведется расследование происшествия, сообщает ТАСС.

Информация об утечке данных миллионов клиентов ранее появилась в СМИ. Архив якобы появился в файлообменниках. Однако компания сообщила, что в базе было всего 2,5 миллиона абонентов, и утекла часть этих данных.

«В результате внутренних проверок было установлено, что часть информации в распространенном архиве действительно содержит данные абонентской базы клиентов фиксированного интернета (ШПД), однако значительная часть информации носит устаревший характер и неактуальна», — говорится в сообщении.

Представитель «Билайна» добавил, что в конце 2017 года в компании была утечка части информации о клиентах ШПД из-за злонамеренных действий нескольких людей. Виновных привлекли к ответственности, были приняты меры, чтобы этого больше не допустить.

Компания заверила, что ведет расследование инцидента и будет признательна за любую информацию, которая в этом поможет.

Также оператор сообщил, что сейчас делается все «для немедленного удаления из Сети любой информации, связанной с персональными данными клиентов».

«Однако мы фиксируем повторные целенаправленные действия киберпреступников по публикации этих данных, что не только нарушает законы РФ, но и свидетельствует о намерении целенаправленно дискредитировать компанию», — добавил представитель компании.

Ранее утечка данных клиентов произошла в Сбербанке. В Сети появилась информация о продаже данных порядка 60 миллионов карт. Продавец представил на заблокированном Роскомнадзором в 2019 году форуме 200 строк базы в качестве примера. Виновника инцидента нашли, банк заверил, что деньгам клиентов ничего не угрожало.