РИАМО - 6 окт. В Москве и Московской области в воскресенье состоялся отборочный этап чемпионата мира по программированию International Collegiate Programming Contest, говорится в сообщении пресс-службы центра развития ИТ-образования МФТИ.

Отборочные этапы получили название Moscow Programming Contest. В этом году в соревновании приняли участие 2284 человека, как студенты, так и школьники.

«Квалификационный тур для студентов, эквивалентный 1/8 чемпионата мира ICPC, проходил на 18 площадках столичных и подмосковных вузов. При поддержке гранта Росмолодежи, площадки соревнования были оснащены принтерами с запасными расходными материалами, проекторами, а менеджеры площадок получили финансовую поддержку пропорционально количеству привлечённых на площадку команд», — говорится в сообщении.

За право выступить в четвертьфинале ICPC (финале Moscow Programming Contest) боролись 423 команды из 35 университетов. В следующую стадию прошли 100 команд, в том числе 15 из МФТИ, 10 - из НИУ ВШЭ, 2 команды МИСиС, 2 команды МГУ, одна команда МГПУ.

Первое место среди студентов заняла команда НИУ ВШЭ Logarifmya4ka. Второй стала команда МФТИ Godnotent. Третье место досталось еще одной команде МФТИ Fennecs.

Четвертьфинальные состязания состоятся 26 октября на площадке Music Media Dome. Их победители получат право участвовать в финале чемпионата Северо-Восточного европейского региона (Northern Eurasia Finals), где соревнуются команды из России и стран СНГ, а после и в суперфинале, который в 2020 году примет Москва.